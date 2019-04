GTST maakt verhaal voor Instagram Stories

De hoofdrolspeler van de Instagramsoap is Vincent Visser die Valentijn Sanders speelt. Valentijn is een paar jaar geleden met zijn moeder naar Curaçao geëmigreerd. Hij zit flink in de problemen en vlucht naar Nederland en duikt met behulp van Lana (Faye Bezemer) onder. Wanneer hij de populaire influencer Hanwe Chang ontmoet, is hij niet langer meer anoniem en moet hij opnieuw vluchten. Hij roept de hulp in van zijn neef Lucas (Ferry Doedens), die denkt dat ze aan een onschuldige roadtrip door Nederland beginnen.

„Veel van onze jonge fans zitten op Instagram en met GTST Stories bieden we hen de mogelijkheid om de hele dag GTST te beleven. Het GTST-Instagramaccount groeit dagelijks en deze fans willen we graag bedienen met content die past bij dit platform en de doelgroep”, schrijft producent Rohan Gottschalk in een verklaring.

De producent laat ook weten dat de stories anders zijn dan de verhalen op televisie. „Ze zijn snel en op een andere manier gedraaid, waardoor de kijker het verhaal ook anders beleeft.”

Valentijns vlucht wordt vanaf 29 april iedere werkdag op drie momenten gepost op GTST Stories. Rond 12.00 uur, 17.00 uur en 20.00 uur worden nieuwe stories geüpload.