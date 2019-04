Kaj Gorgels heeft met minstens honderd vrouwen het bed gedeeld

Anna vraagt met hoeveel bekende vrouwen Kaj tussen de lakens is geweest. Kaj geeft toe dat er wel een aantal zijn geweest, maar wil er geen details over prijsgeven.

Over het totale aantal aan vrouwen met wie hij naar bed is geweest is hij wat opener. Volgens de geruchten zou hij met zo’n 300 vrouwen seks hebben gehad, al spreekt Kaj dat tegen. „Meer dan 100, 150, misschien 200. Maar 300 is wel heel veel.”

Anna denkt daarentegen dat 300 best eens zou kunnen kloppen, waarna Kaj terugwerpt dat het terug valt te rekenen. „En dan ieder weekend een ander”, aldus Kaj.