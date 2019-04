Jenny Mollen laat zoon op zijn hoofd vallen

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond. „Het was een traumatische week, maar Sid is weer thuis en doet het rustig aan. Hij herstelt goed en eet veel chocolade en ijsjes.” Op de foto bij haar bericht is Jenny te zien met haar zoon in haar armen. Het hoofd van Sid is onherkenbaar door de emoji’s die er overheen zijn geplakt. De 39-jarige actrice bedankt in de post het ziekenhuis en haar man Jason uitvoerig. „Mijn hart gaat uit naar alle ouders die dit ooit hebben meegemaakt. Je bent niet alleen...”

Jenny krijgt veel begripvolle reacties van haar volgers. Velen bedanken haar voor haar openheid en gaven haar de geruststellende boodschap mee dat geen ouder perfect is.