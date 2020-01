Waylon spreekt zich uit over ruzie Anouk en Lil’Kleine

„Het is spannend, in vele vormen”, vertelt Waylon vrijdagavond in Jinek over het tiende seizoen van The voice of Holland. „Zo hebben we een hele episode gehad met Lil’Kleine en Anouk, waardoor natuurlijk even alles op scherp stond.”

De zanger heeft niet veel van de ruzie meegekregen. „Ik wist alleen dat het aan het rommelen was en dat er dingen gezegd zijn, dat kreeg ik later te horen. Als die dingen gezegd zijn, dan moet je daar echt je ogen voor uit je kop schamen. En dan vind ik de reactie van Anouk ook absoluut terecht.”

Een beetje reuring in het programma kan volgens Waylon echter geen kwaad. „Er hoeft geen bonje te gebeuren, maar het feit dat dingen op scherp staan betekent dat er spanningen zijn, en dat is wel lekker. Het moet niet uit de hand lopen, maar je hebt het wel nodig voor het programma.”

Fans van Anouk en Ali B kwamen vrijdagavond tijdens het bekijken van een nieuwe aflevering van The voice of Holland van een koude kermis thuis. De twee coaches waren namelijk in geen velden of wegen te bekennen.