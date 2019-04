Nick (l.) en Simon. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het wordt zo langzamerhand een cliché-verhaal, vindt Simon Keizer. „Het gaat over het verschil tussen aan de top komen en aan de top blijven”, vertelt de helft van het Volendamse duo Nick en Simon, in de aanloop naar twee uitverkochte shows in Ziggo Dome dit weekeinde.