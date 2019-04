’Hackers publiceren naaktfoto’s Marlijn Weerdenburg’

Volgens RTL Nieuws is Weerdenburg, die in 2013 bekend werd door haar vertolking van de rol van Danni Lowinski in de gelijknamige serie, het eerste slachtoffer van een netwerk dat BN’ers hackt en hun naaktfoto’s steelt. Er wordt verwacht dat er de komende dagen meer privébeelden van de actrice worden gedeeld.

RTL Nieuws meldt dat de hackers in totaal ’twee naaktfoto’s en één halfnaakte foto’ op een site hebben gepubliceerd en dat de actrice naar verwachting niet het laatste slachtoffer zal zijn.