Temptation-kandidaten halen uit naar presentatrice

De Vlaamse Coorevits deed eerder deze week een boekje op over het huidige seizoen, waarin ze haar mening over de kandidaten niet onder banken of stoelen stak. Aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws vertelde ze: „Ik kan soms moeilijk tot de vrouwen doordringen. Ze zijn niet altijd eerlijk.” Ook liet de presentatrice weten dat ze het gevoel heeft dat bepaalde koppels zich niet hebben ingeschreven om hun relatie te testen, maar om bekend te worden.

Presentatrice Annelien Coorevits Ⓒ Hollandse Hoogte

Deelneemster Demi is het hier duidelijk niet mee eens en uitte op Instagram haar ongenoegen. „Sorry, maar deze vrouw hebben wij letterlijk tien minuten per dag gezien en zij kent mij zogenaamd als geen ander? Ga toch weg, het enige wat je kon doen was stoken tijdens de show. En nee, het is geen ’relatietest’.”

Saaie koppels

Ook Roger , die met zijn inmiddels ex-vriendin Laura te zien is in Temptation Island, greep het sociale medium aan om op het artikel te reageren. „Man, man, man... hier word ik pas echt moe van. Dit seizoen zou eigenlijk juist gecomplimenteerd moeten worden. Het feit dat er tot nu toe niets is gebeurd, wil juist zeggen dat de motivatie heel hoog lag bij ons ’saaie koppels’. Zo zie je maar weer: beter wees je daar de slet of de mannelijke hoer en scheld je elkaar uit omdat je iets van elkaar of niet leuk vindt, dan dat je probeert te werken aan jezelf of aan je probleem.”

Roger en Laura Ⓒ RTL

RTL laat desgevraagd weten niet op de kwestie in te willen gaan. „Dat lijkt ons niet verstandig”, aldus een woordvoerster tegen De Telegraaf.