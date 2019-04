Veel veteranen én Elton John in selectie Cannes

De selectie telt momenteel negentien titels. Eerder werd aangekondigd dat Quentin Tarantino zijn nieuwe film Once Upon a Time in Hollywood in Cannes zou presenteren, exact 25 jaar nadat zijn doorbraak Pulp Fiction de hoofdprijs won. Maar de film lijkt nog niet af te zijn. Festivaldirecteur Thierry Fremaux sluit echter niet uit dat de film op het laatste moment toch nog aan de selectie wordt toegevoegd.

Wie ook ontbreekt, is de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Het was lange tijd de bedoeling dat zijn nieuwe film Benedetta, over een lesbische non in de middeleeuwen, in Cannes vertoond zou worden. Maar door een heupoperatie is de film nog niet klaar.

Rocketman

De meest opvallende titel buiten competitie is vooralsnog Rocketman, de biografiefilm over het leven van zanger Elton John. De Britse ster komt naar verwachting naar het festival om de wereldpremière van zijn eigen ‘biopic’ bij te wonen. Dankzij Rocketman kent Cannes dit jaar toch een klein Nederlands tintje; in de film spelen Nederlandse acteurs Celinde Schoenmaker en Max Croes bijrollen.

Het festival van Cannes vindt plaats van 14 tot en met 25 mei.