Koning Filip en gezin weer aan de wandel in Spanje

Volgens Spaanse media werd het koninklijke gezin vergezeld door vrienden en bodyguards. Op foto's is te zien dat ze bepakt en bezakt in outdoorkleding lopen en wandelstokken mee hebben. Donderdag werden ze gezien in de buurt van Fromista, ten noorden van de stad Valladolid.

Het is onbekend hoeveel kilometers Filip en Mathilde dit jaar willen afleggen. Vorig jaar liep het gezelschap vijf dagen lang een afstand tussen de 20 en 30 kilometer.