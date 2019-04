Regisseur Pieter Verhoeff (81) overleden

Hij werd bekend met films als Het teken van het beest en Nynke, over de politicus Pieter Jelles Troelstra en Nienke van Hichtum, de schrijfster van kinderboeken als Afke's tiental. In 2008 verfilmde Verhoeff De brief voor de koning, een nog steeds populair boek van Tonke Dragt.

Pieter Verhoeff maakte ook tal van documentaires en was de regisseur van komische tv-programma's als Jiskefet en Radio Bergeijk van de VPRO.