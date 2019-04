Linda de Mol geraakt door lieve reactie na 'haatcolumn'

Dat laat ze weten op het Instagram-account van haar magazine LINDA. Naar eigen zeggen was ze niet naar complimenten aan het vissen. „Zoals ik al aangaf heb ik best een dikke huid gekregen, maar toch voelde het wel heel erg fijn om eens dingen te lezen als ’wij vinden je prachtig’, ’je bent helemaal niet dik’ en ’allemaal jaloezie’ in plaats van al die beledigingen en hatelijke verwensingen.”

Volgens Linda blijkt na haar column maar weer eens dat „een beetje lief zijn voor elkaar alles mooier maakt.”

De presentatrice vertelde eerder deze week dat ze helemaal klaar is met alle negatieve commentaren die ze over zich heen krijgt. „Dan gaat het over dat ik helemaal opgespoten ben, te strakgetrokken, mismaakt, te oud, dom, oppervlakkig, irritant, kut stem... Nou ja, zo kan ik heel lang doorgaan, maar dat is ongeveer het gemiddelde van wat ik over mezelf lees.”