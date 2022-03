Vergeetvirus treft Grieken in tragikomedie ’Apples’

Sterren

Evan Rachel Wood niet bang voor rechtszaak Marilyn Manson

Evan Rachel Wood maakt zich geen zorgen over de rechtszaak die haar ex Marilyn Manson tegen haar heeft aangespannen. De actrice vertelt in de talkshow The View dat ze „niet bang” is voor zijn aanklachten voor onder meer smaad. De zanger stapte naar de rechter naar aanleiding van de documentaire die ...