RTL trekt koppel terug uit Temptation Island VIPS

Dat meldt RTL Boulevard. De zender laat in een reactie weten: „Tijdens de opnames in Thailand, heeft deelneemster Channah verteld dat zij in verwachting is van haar vriend Quentin. Zowel RTL als producent Zodiak waren hiervan vooraf niet op de hoogte en hebben samen met het koppel besloten de deelname vroegtijdig te stoppen. Channah en Quentin bereiden zich nu in alle rust voor op de komst van hun eerste kindje.”

Wie de andere deelnemers zijn, is officieel nog niet bekend. Michella Kox meldde in maart dat Pommeline en Fabrizio, YouTuber Thomas Cox en zijn vriendin en een onbekend stel meedoen. RTL heeft dit nog niet bevestigd.

Vorig seizoen deden Ruud en Rowena, Niels en Rosanna, Donny en Amijé en Stefano en Gelina mee aan de relatietest. Yolanthe en Kaj Gorgels presenteren het programma.