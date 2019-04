Advocaat Dean Saunders spant kort geding aan tegen LINDA.

„We nemen vooralsnog geen stappen tegen Jamie, wel zijn we bezig om een kort geding op te zetten tegen LINDA.”, zo laat René Halfens aan RTL Boulevard weten. „Wij zijn het niet eens over de publicatie en de manier waarop het artikel tot stand is gekomen.”

Volgens Halfens waren hij en zijn cliënt niet op de hoogte van dat het interview had plaatsgevonden. Daarnaast vindt hij het niet kloppen dat de suggestie gewekt wordt dat Dean veroordeeld is voor alle beschuldigingen van Jamie, terwijl hij vastzit voor brandstichting bij zijn schoonouders en het toebrengen van een gekneusde kaak bij zijn ex. „Dat is iets heel anders dan van de trap gooien en andere mishandelingen die zij noemt.”

LINDA. laat weten: „Daar zijn we uiteraard van op de hoogte en we zien dat met vertrouwen tegemoet. Wij hebben niets gedaan dat ontoelaatbaar is.