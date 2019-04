Monic Hendrickx: ’Pieter Verhoeff gaf je vertrouwen’

„Er zijn een paar mensen van wie je denkt: die zullen er altijd zijn, die gaan nooit dood”, stelt de actrice. „Hij werd eigenlijk nooit oud en bruiste nog steeds van de energie en de ideeën. Zijn overlijden is een groot gemis voor de Nederlandse filmwereld.”

Verhoeff was een perfectionist die zijn hoofdrolspeelster heel intensief betrok bij het maakproces, vertelt Hendrickx. „Al in de scriptfase mocht ik meedenken over Nynke van Hichtum. Ik herinner mij het draaien als een heerlijke periode. We hadden ook vijftig draaidagen; dat is een luxe die tegenwoordig ondenkbaar is.” Verder herinnert de actrice vooral zijn humor. „Hij kon zaken heel fijn relativeren en maakte dingen nooit heiliger dan het was, ook het filmmaken niet.”

’Zonder Pieter was er geen Jiskefet’

Zonder regisseur Pieter Verhoeff was er geen Jiskefet geweest. Dat stelt acteur en schrijver Herman Koch donderdag in een reactie op het overlijden van de Friese filmmaker. Verhoeff stond samen met Koch, Kees Prins en Michiel Romeyn aan de wieg van het iconische satirische programma.

„In principe zag niemand in Hilversum iets in een nieuw komisch VPRO-programma”, stelt Koch. „Maar Pieter bleef maar hameren: dit mogen we niet laten lopen! Ik kan wel zeggen dat we er op eigen kracht ook wel waren gekomen. Maar dat is niet zo.” De Friese filmer had een groot gevoel voor humor. „Hij hield vooral, net als wij, van grappen die net over de rand gingen. Nee, ik kan ze niet in het openbaar herhalen, dat zou gegarandeerd tot enorme rellen op sociale media leiden.”

De acteur en de regisseur bleven na de Jiskefet-periode altijd bevriend. Verhoeff maakte twee jaar geleden nog een documentaire over Koch. „We hadden altijd geweldig leuke gesprekken, over alles”, herinnert de schrijver en acteur zich. „Kinderen, relaties. Pieter verzuchtte dan altijd: zo jammer dat dit moment niet in de documentaire is terechtgekomen.” Verhoeff leek maar niet uit te worden. „Hij dacht geen seconde aan zijn pensioen en had nog allemaal ijzers in het vuur van projecten die hij wilde maken. Hij kon niet stil zitten, hij bleef vitaal en energiek tot het allerlaatste moment.”

Friese films

Pieter Verhoeff heeft er mede voor gezorgd dat er de afgelopen decennia een aantal films „met internationale allure” in zijn geboorteprovincie werden gemaakt. Dat stelt actrice Joke Tjalsma die in meer dan dertig jaar met de filmer samenwerkte.

„Met films als De Dream en Nynke liet hij zien dat Friesland een prima plek was om prachtige verhalen te vertellen”, vertelt Tjalsma. Zij herinnert zich de filmer vooral als „een ontzettend inspirerende man met een onuitputtelijke energie. Hij bleef altijd maar plannen maken, ideetjes ontwikkelen. Hij was al een tijdje ziek, maar hij besteedde er nauwelijks aandacht aan. Iedereen ging ervan uit dat Pieter minstens 100 jaar oud zou worden.”

De actrice prijst de regisseur als een „groot verhalenverteller, een trotse Fries en een geweldige vriend. Hij onderhield altijd contact met mensen en toonde altijd interesse in anderen. Je kon eigenlijk niet anders dan grote bewondering voor hem hebben.”