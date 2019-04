Twintigduizend bezoekers The Passion in Dordrecht

Ⓒ ANP

In de binnenstad van Dordrecht hebben zo'n twinitgduizend bezoekers het evenement The Passion bezocht. De moderne vertelling van de laatste uren van Jezus werd donderdag voor de negende keer uitgevoerd, dit jaar met Edwin Jonker als Jezus, Edsilia Rombley als Maria en Lucas Hamming in de rol van Judas. Martijn Krabbé was de verteller op televisie (NPO 1) en Wouter van der Goes gaf op NPO Radio 2 tekst en uitleg bij het spektakel aan blinden, slechtzienden en overige luisteraars.