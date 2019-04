Yannick van de Velde: Pieter Verhoeff bleef altijd jonge vent

„Ik was echt verbijsterd toen hij jarig was tijdens het draaien”, vertelt Van de Velde, die inmiddels vooral bekend is van het komische duo Rundfunk. „Hij werd 70; ik dacht dat hij vele, vele malen jonger was. Hij was niet te stoppen en trok iedereen mee in zijn enorme energie en werklust. Als een man van 70 niet klaagt over alle ontberingen en de lange dagen tijdens het draaien, doet niemand dat.”

Van de Velde herinnert zich vooral dat Verhoeff hem - toen tiener - als een gelijke behandelde. „Ik kende hem al mijn hele leven omdat hij al decennia lang goed bevriend was met mijn vader”, legt de acteur uit. „Maar toch hadden we op de set als vanzelfsprekend een uitstekende werkrelatie. Hij sprak me nooit kinderachtig toe of deed nooit voorzichtig. Er zijn ook regisseur die tieneracteurs wél als kinderen behandelen.”

Daarnaast prijst Van de Velde de humor van de overleden Friese filmer. „Hij was heel jong van geest en gedroeg zich soms als een ondeugende jonge vent. Hij stond aan de basis van Jiskefet, maar maakte ondertussen ook heel serieuze drama’s. Dat heb ik altijd heel fascinerend en bijzonder gevonden aan Pieter.”