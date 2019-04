Het NIEUWE LEVEN van MARTIJN KRABBÉ

Deborah Wietzes is Martijns vrouw van zijn dromen. Deze zomer trouwen zij. ,,Haar laat ik nooit meer gaan.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Nog even en dan zal MARTIJN KRABBÉ (51) zijn grote nieuwe liefde DEBORAH WIETZES (39) het jawoord geven. Martijn vroeg haar in december door middel van een sinterklaasgedicht ten huwelijk en Deborah hoefde er geen seconde over na te denken. Martijn: ,,Het ’ja’ wat ik hoorde toen ik haar ten huwelijk vroeg was zó mooi dat ik het nu officieel wil horen bij de burgerlijke stand.’’