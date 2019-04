Justin Bieber eist ontslag Fox-presentatrice

„Hoe durf je iemand uit te lachen die net is overleden?”, schreef de zanger donderdag. „Dat kan sowieso nooit, maar iemand die zich zó heeft ingezet voor zijn gemeenschap, zó respectloos behandelen? Heb je niet gedacht aan zijn familie die net iemand waarvan ze hielden hebben verloren en dan moeten zien hoe hij wordt bespot op nationale televisie? Het is absurd en je zou ontslagen moeten worden.”

Justin sluit zich daarmee aan bij een aantal andere artiesten die woedend hebben gereageerd op de opmerkingen van Ingraham. Rapper The Game verklaarde in een post op sociale media: „Het noodlottige einde van mijn broeder heeft de wereld opgeschud en mensen van verschillende etniciteiten bijeen gebracht in het rouwproces. Daar zit een kracht in die we moeten inzetten om stappen vooruit te zetten. We zullen haar excuses niet accepteren, we willen haar zien vertrekken.” Hij kreeg steun van onder meer T.I. en Snoop Dogg.

De conservatieve Ingraham ligt vaker onder vuur vanwege haar uitspraken. Vorig jaar riepen talloze mensen op sociale media bedrijven op niet meer te adverteren op Fox News, nadat de presentatrice een overlevende van de schoolschietpartij in Parkland belachelijk had gemaakt. Daar bood Ingraham uiteindelijk haar excuses voor aan.