Lindsay Lohan de fout in met knip-en-plak tweet

„Dit moet je tweeten”, stond er voor het bericht, waarin ze aangaf uit te kijken naar een evenement van het bedrijf. Volgens New York Post duurde het een half uur voordat de tweet werd verwijderd en zonder de instructies opnieuw werd geplaatst.

Ⓒ Twitter

Lindsay is niet de eerste die dit overkomt. Realityster Scott Disick postte op Instagram ook al eens de aanwijzingen bij een gesponsorde Instagrampost voor een proteïnepoeder. Een Instagrambericht van het account van Little Mix uit 2016 begon met „wat vind je van deze versie, Jade?”, en ook Naomi Campbell plakte al eens de instructies voor een gesponsorde post mee in haar betaalde ’bedankje’ voor nieuwe gympen van Adidas.