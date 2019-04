The Passion trekt bijna miljoen kijkers minder

De afgelopen jaren kropen er steeds rond de 3 miljoen mensen voor de buis. De laatste keer dat het verhaal over de laatste uren van Jezus onder de 3 miljoen kijkers trok, was in 2013. Toen stemden er ook 2,3 miljoen kijkers af op The Passion. Het recordaantal kijkers staat op ruim 3,5 miljoen, dat werd in 2015 behaald.

De negende editie van The Passion, met hoofdrollen voor onder anderen Edwin Jonkers en Edsilia Rombley, was donderdag wel verreweg het best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur volgt met ruim 1,6 miljoen kijkers. Pauw wist met net iets meer dan een miljoen kijkers als derde het beste te scoren.

