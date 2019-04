Travis Scott moet flink betalen voor gemiste show

Het gecancelde optreden zou plaatsvinden op de avond voor de Super Bowl in 2018. De rapper zou die zaterdag twee optredens geven: één in Minneapolis, waarna hij met een privéjet naar Las Vegas zou worden gevlogen voor de volgende klus. In Vegas heeft hij die avond wél opgetreden.

Volgens de rechtbankpapieren, die TMZ in handen heeft, gaf de rapper weersomstandigheden en logistieke problemen op als reden voor zijn afwezigheid, maar de eisende partij beweert dat hij simpelweg weigerde te komen opdagen. Travis verwelkomde enkele dagen daarvoor met vriendin Kylie Jenner dochtertje Stormi.

Het voorschot dat de rapper al had ontvangen bedroeg 150.000 dollar. De rest van het bedrag is compensatie voor het inhuren van de privéjet en de schade aan de reputatie van het bureau dat Travis boekte.