Enzo Knol vindt eigen munt ’fucking bizar’

De Koninklijke Nederlandse Munt slaat vrijdag de eerste Enzo-munt, een limited edition waarvan er 5000 worden gemaakt. Enzo, die ruim 2,1 miljoen abonnees op YouTube heeft, is de eerste vlogger die een munt krijgt. „Toen ik het hoorde bleef ik natuurlijk heel serieus, maar toen ik de telefoon ophing was ik wel even aan het gillen. Eerder kregen bijvoorbeeld al Johan Cruijff en Afrojack een eigen munt: te gek.”

Met Enzo’s hoofd kan overigens niet worden afgerekend. „Dat heb ik mijn fans ook wel even duidelijk gemaakt”, zegt de vlogger lachend. „Ik kreeg al allerlei appjes van vrienden die zeiden: kunnen we nu straks ook al onze boodschappen met jou betalen?”

Fans van de 25-jarige vlogger staan te popelen voor een zilveren of gouden versie van hun idool. „Volgens de Koninklijke Nederlandse Munt hadden ze nog nooit zoveel reacties gehad”, vertelt Enzo. Ook zijn eigen website lag plat toen hij alvast wat exemplaren inclusief een meet-and-greet verkocht. „Ik moest zelfs een extra systeem voor mijn site kopen zodat er een wachtrij bij kon komen, net als bij de verkoop van concertkaarten. Echt bizar.”

Zelf heeft de vlogger al een fijne bijkomstigheid van zijn munt ervaren. „Sinds ik de eerste munt heb gekregen, heb ik ’m altijd bij me. Ook toen ik bij de wedstrijd van Juventus - Ajax was. Daarna heb ik hem omgedoopt tot geluksmunt”, doelt hij op de overwinning van Ajax. „Ik ben niet bijgelovig of zo, maar sindsdien gaat alles gewoon goed.”

Na een eigen beeld in Madame Tussauds en nu een eigen munt vindt Enzo het lastig om te zeggen wat er nog meer op zijn lijstje staat. „Ik heb zo’n een tot twee keer per jaar een besefmomentje waarin ik stilsta bij alles wat er gebeurt”, zegt hij. „Het klinkt misschien gek, maar ik hoop dat ik over vijftig jaar op een terras zit en met pensioen ben en dan kan denken: jeetje mina Enzo, wat heb je toch een mooie dingen gedaan.”