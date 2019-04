Zien! Wereldsterren als wilde dieren in video Lil Dicky

Met het nummer wil Lil Dicky graag aandacht vragen voor klimaatverandering. De video begint dan ook met nieuwsfragmenten van een grote hittegolf in Los Angeles. Vervolgens is een computer geanimeerde Lil Dicky te zien die door de natuur huppelt.

Hier komt hij allerlei dieren tegen die iets zingen of zeggen. Zo is Justin Bieber een baviaan, Ariana Grande een zebra en Snoop Dogg, geheel in stijl, een wietplant. Leonardo DiCaprio is een geanimeerde versie van zichzelf op een Titanic-achtig schip. In plaats van Kate Winslet, houdt hij een kleine wereldbol vast terwijl hij de kijkers toespreekt. Ook Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes en John Legend werkten mee aan Earth.

Kevin Hart speelt Kanye West.

