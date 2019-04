Hilaria Baldwin eert stiefdochter Ireland

De vrouw van Alec Baldwin reageerde op vragen van volgers waarom ze Ireland niet vaak noemt in haar posts, terwijl die wel vaak over haar eigen vier kinderen gaan. „Ik schrijf anders over mijn biologische kinderen en noem haar daar soms niet bij. Omdat ik haar niet heb gedragen en ik het feit dat ze een geweldige moeder heeft wil respecteren”, aldus Hilaria over de ex-vrouw van haar man, actrice Kim Basinger.

Ze vervolgde: „Maar dit doet niets af aan hoeveel ik van haar hou, haar nodig heb in mijn leven en ik haar zie als een van de beste dingen die me ooit zijn overkomen. Zoek alsjeblieft geen problemen waar die er niet zijn.”

Haar stiefdochter reageerde zelf op de post. „Ik wil mijn hele leven als twee lesbische moeders, maar op deze manier twee moeders hebben is ook prima”, aldus het 23-jarige model. Ireland post geregeld familiekiekjes op Instagram. Op de Amerikaanse feestdag Thanksgiving plaatste ze afgelopen november een foto van halfzusje Carmen (5), halfbroertjes Rafael (3), Leonardo (2) en Romeo (10 maanden) met Hilaria en schreef erbij: „Waar ik dankbaar voor ben.”