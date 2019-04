Nieuwe regieklus voor Clint Eastwood (88)

De film ligt al langer op de plank en zou eens gemaakt worden met Jonah Hill in de hoofdrol. Ook Leonardo DiCaprio zou een rol spelen. Het is niet duidelijk of de acteurs nog steeds verbonden zijn aan het project. Volgens The Hollywood Reporter wordt de productiemaatschappij van DiCaprio wel nog steeds genoemd als producent.

Richard Jewell was de beveiligingsmedewerker die tijdens de Olympische Spelen in 1996 een rugtas met daarin een aantal pijpbommen vond op het centrale plein van het evenement in een park in Atlanta. Hij sloeg alarm waarna het park werd ontruimd, maar de bommen gingen alsnog af. Daarbij kwam een persoon om het leven en raakten 111 mensen gewond.

Jewell werd in eerste instantie gezien als held, maar dat veranderde toen de FBI een aantal huiszoekingen bij hem deed. Al snel werd hij in de media verketterd. Hij werd later vrijgesproken en kreeg excuses van de FBI. De dader van de bomaanslag, Eric Rudolph, werd in 2003 opgepakt en twee jaar later veroordeeld