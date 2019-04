Gewonde schietpartij Nipsey Hussle vrijgelaten

De 56-jarige werd bij de fatale schietpartij in zijn rug geschoten. Hij werd behandeld in een ziekenhuis maar kon nog dezelfde dag weer naar huis. Enkele dagen later werd hij aangehouden. Een van de voorwaarden van zijn vrijlating, na twintig jaar celstraf voor moord, is dat hij zich niet ophoudt met mensen die iets met een bende te maken hebben. Nipsey Hussle was lid van een gang, de Rollin 60s Crips.

De reclassering zou nu toch hebben besloten geen zaak te maken van deze overtreding, mogelijk omdat Nipsey Hussle de afgelopen weken volop geëerd is voor zijn inzet in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de armere buurten van Los Angeles.