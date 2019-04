Samantha de Jong: ’Oordeel niet als je niets van iemands leven weet’

Samantha, die al langer worstelt met psychische problemen, was van haar balkon in haar woning in Scheveningen gesprongen. „Ik heb er een gebroken pols aan over gehouden me bekken zijn gebroken.” De realityster wil niet dat mensen over haar oordelen. „Niemand weet wat ik mee maak in mijn leven. Ook ik heb veel verdriet, al helemaal over mijn kids en de dingen die gebeurd zijn in mijn verleden. Alle instanties die in je nek zitten, je continu moeten bewijzen tegenover andere, roddels die verspreid worden die niet waar zijn. De media maakt je gewoon helemaal kapot.”

Bekijk ook: Barbie bedankt iedereen voor lieve reacties

De Oh Oh Cherso-ster hoopt op iets meer begrip voor haar situatie. „Ik hoef hier niet de zielige uit te hangen, maar oordeel niet als je niets van iemands leven weet”, zegt ze. „Voor de rest wil ik iedereen bedanken voor de lieve berichten.”