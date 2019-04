Armin experimenteert erop los

De lol vindt Armin door op muzikaal vlak meer te experimenteren met verschillende stijlen en zich niet vooral te focussen op trance. „Die experimentjes zijn dan juist een soort benzine voor de trance”, legt hij uit. „Als je iets te lang achter elkaar doet dan gaat het een soort trucje worden en dat voorkom je door ook andere dingen te ontdekken en te maken.”

Zo’n muzikaal uitstapje is ook zijn nieuwe single Phone Down, een zomers nummer dat vrijdag verschijnt. Voor het liedje werkte hij weer samen met de Amerikaanse producent en songwriter Garibay, met wie hij ook I Need You (2017) maakte. „Het is ontstaan tijdens een schrijfsessie in Los Angeles. Ik wilde graag een nummer maken over het feit dat iedereen altijd maar zijn telefoon in zijn hand heeft, maar dan met een romantische insteek.”

Vrienden

Met Garibay, die eerder nummers maakte voor artiesten als Lady Gaga, Enrique Iglesias en Kylie Minogue, werkt Armin graag samen. „We zijn eigenlijk vrienden geworden. We hebben een onwijze klik en het is echt een hele aardige gozer”, vertelt de dj. „Hij heeft op muzikaal vlak ook wel echt zijn sporen verdiend.”

Phone Down komt op Armins nieuwe album, dat later dit jaar moet verschijnen. Ook op die plaat experimenteert hij er op los. „Maar er staan voor de echte Armin van Buuren-fans ook een aantal klassieke trancetracks op het album. Voor ieder wat wils eigenlijk.”

Voor de plaat werkte de dj samen met verschillende artiesten, maar verder wil hij er nog niet te veel over verklappen. „Er staan echt een paar te gekke samenwerkingen op. Ik weet zeker dat als ik die nummers uitbreng je dan denkt: ah, te gek, daar had hij het dus over.”