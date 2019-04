BZV-Henk en Fiona opnieuw ouders geworden

„We zijn dolblij en gelukkig dat we ouders zijn van drie kinderen. Het is toch een mooi iets als je op zo’n jonge leeftijd al zoveel kinderen mag hebben. Wat een rijkdom!”, laat Henk aan Boer zoekt vrouw weten. Ook grote broer Owen (3) en zus Jolene (1) zijn gelukkig met de gezinsuitbreiding. „Ze vinden het echt superleuk en zijn heel lief voor Lizzy. Als ze een geluidje horen, gaan ze naar haar toe en ze komen spulletjes brengen als we die nodig hebben.”

Henk vindt het wel lastiger om te werken nu de kleine er is. Om zijn vrouw en Lizzy wat rust te geven, neemt hij de twee andere kinderen namelijk mee het bedrijf in. „Ze willen het liefst samen de hele dag mee naar buiten, maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden”, legt hij uit.

Toch zouden ze het niet anders willen „We zijn met z’n vijven inmiddels! Als je dat zo ziet; je eerste kind verandert je leven, de tweede komt er daarna bij. Maar als je er een derde bij krijgt denk je in eens: dit is wel een serieuze zaak! Het is echt geweldig. Ik voel me een rijk mens wat dat betreft.”