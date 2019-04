Jan Smeets: ’Het is Boef geworden, ik weet ook niet waarom’

Festivaldirecteur Jan Smeets vertelde vrijdag in de Veronica Ochtendshow met Giel dat de naam van de rapper – die als back-up op de lijst stond – voor hem als een verrassing kwam.

„Ik ben verbaasd dat het Boef is. In onze groep hebben wij het nog nooit over Boef gehad. Ik dacht dat men minstens zou komen met de jongens van DeWolff, of wat dan ook. Het is Boef geworden, ik weet ook niet waarom.”

De rapper – die samen met andere artiesten hits scoorde als Come Again, Habiba en Krantenwijk – valt in omdat een andere artiest heeft afgezegd. „Wie dat is, daar is mij de naam van ontschoten”, zegt Mr. Pinkpop. Het zou gaan om „een Amerikaanse band die niet kan komen, omdat ze afspraken in de studio hebben.”

Jan Smeets bij de Pinkpop-presentatie in Paradiso. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij navraag van BuzzE wil Pinkpop niet zeggen welke Amerikaanse band heeft afgezegd. De organisatie zegt het nieuws zelf op een later tijdstip bekend te gaan maken. De headliners, zoals op dit moment bekend, zijn Mumford & Sons op zaterdag, The Cure op zondag en Fleetwood Mac op maandag. Ook Armin van Buuren, Bastille, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Elbow en Major Lazer staan op het affiche.

Het jaarlijkse Pinksterfestival viert dit jaar zijn jubileumeditie, de vijftigste keer. Pinkpop vindt plaats van 8 tot en met 10 juni op het evenemententerrein Megaland in Landgraaf.