Pieter Derks: oudejaarsconference speeltuin

Om precies die reden - het vaste format en de nieuwsinsteek - zien sommige collega’s de oudejaarsconference als een keurslijf, meent Derks in gesprek met de Volkskrant. Hij deelt die mening niet. „Je mag het over alles hebben, zolang het maar in het afgelopen jaar is gebeurd.”

Toch staat er voor Derks nog geen oudejaarsconferentie op de planning. Maar mocht hem nu, terwijl 2019 al drie maanden onderweg is, nog worden gevraagd een oudejaarsconference op poten te zetten, dan durft Derks dat best aan. „Het zal organisatorisch nog een heel gedoe worden, maar ik zou het wel redden denk ik.”

Momenteel staat de cabaretier met zijn nieuwe programma Voor wat het waard is in de theaters.