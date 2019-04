Sem van Dijk en Jan Kooijman in Misfit 2

Nadat Julia (Djamila) is teruggekomen uit Amerika voor het nieuwe schooljaar mag ze samen met Nick (Niek Roozen) meedoen aan een grote landelijke muziekwedstrijd: een droom die uitkomt. Maar wanneer Nick onverwacht van school switcht wordt hij helemaal ingepakt door multitalent Babette (Tinne Oltmans), die hem zelfs overtuigt om samen met haar een nummer op te nemen. Om Nick terug te halen én de Battle of the Schools te winnen, zit er niks anders voor Julia en haar Misfit-squad op dan samen te werken met hun eeuwige rivalen: de VIP squad.

Verder zijn onder anderen Donny Roelvink, Eddy Zoëy, Gio Latooy, Jill Schirnhofer, Jolijn Henneman en Tatyana Beloy te zien. De film wordt geregisseerd door Erwin van den Eshof. De opnames zijn op Goede Vrijdag gestart en vinden onder meer plaats in Amsterdam en Lisse. De productie is handen van NewBe in coproductie met Splendid Film, dat ook de distributie in de Benelux verzorgt.

De nieuwe film is op woensdag 25 september te zien in de Nederlandse bioscopen. Eind oktober is Misfit 2 te zien in België.