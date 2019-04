Hef viert wietdag met veiling schilderij

Op het schilderij is een bonte verzameling stippen zichtbaar, stuk voor stuk op het canvas gedrukt met het uiteinde van een joint. Voor wie tijdens de veiling naast het schilderij grijpt, is er nog hoop: een door Hef ontworpen boxershort is beschikbaar voor het grote publiek.

De dag van de veiling, 20 april, is niet toevallig gekozen. Die datum geldt, met name in de Verenigde Staten, als een feestdag om het gebruik van cannabis te vieren. De opmerkelijke viering kent haar oorsprong in 1971, toen een groep tieners in Californië na schooltijd, om 4.20uur, naar verluidt samenkwam om wiet te roken. In de Amerikaanse datumnotatie staat 4.20 voor 20 april.

De veiling van het schilderij zal online op de website van Pockies plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen beginnen met bieden vanaf vijfhonderd euro. Tot en met 23.59 uur is de veiling open.