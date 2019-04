’Nederlandse topsongs met andere lading door Jezus’

Jeroen heeft veel zin in het concert, vertelt hij voor de camera van het ANP. „Wit licht ga ik doen en ook Huil nou, dat ik gek genoeg zelf heb geschreven in 2011.” Huil nou is op de cd Glitterjurk (2013) uitgekomen en vorig jaar heeft Tommie Christiaan het nummer in The Passion gezongen. „En dat nummer ga ik nu zelf zingen. Dus ik ga mijn eigen nummer ineens doen!”

Deze versie van het verhaal van Jezus krijgt een geheel nieuwe invalshoek: het verhaal wordt verteld vanuit Maria, gespeeld door Simone Kleinsma. Zij is de enige die echt acteert, de rest van het verhaal wordt verteld met muziek.

The Passion heeft Jeroen veel opgebracht, er kwam heel veel aandacht voor zijn nummer Wit Licht. „Voor mij was het heel grappig want ik zong al honderd jaar en ineens dat mensen dachten: hey! Hij kan zingen!” Omdat hij ineens bekend werd bij een breed publiek is het wel een opening geweest voor hem. „Daardoor stond ik uiteindelijk met Marco Borsato twaalf keer in de Ziggo Dome.”