MAX vakantieman eind mei op tv

In het programma staan wekelijks verschillende dossiers centraal, waarin reizigers tegen problemen zijn aangelopen. MAX vakantieman schiet deze gedupeerde reizigers met groot en klein vakantieleed te hulp.

Het televisieprogramma is een vernieuwde versie van Groeten van MAX dat sinds 2008 te zien was op tv. De nieuwe titel van het zomerse programma is een knipoog naar het consumentenprogramma De Vakantieman van de in 2017 overleden Frits Bom. Hij presenteerde in de jaren 90 zeven jaar lang het populaire programma op RTL 4. ’Vakantieman, gezellig hé?’ werd onder toeristen een gevleugelde uitspraak in reportages, die voor het programma werden gemaakt in zonnige oorden.

Landkaart

Naast oplossingen voor consumentenproblemen biedt MAX vakantieman tips en gevarieerde rubrieken. Elke week gaan verslaggevers op pad voor een reistest om een kijkje te nemen bij toeristische trekpleisters in Nederland. In de rubriek Beste Vakantieman worden kijkersvragen door een deskundige beantwoord. Tot slot keert de befaamde landkaart terug, waarop vakantiegangers hun vakantiebestemming moeten aanwijzen.