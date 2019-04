Componist des Vaderlands eert Notre-Dame

„De Notre-Dame is de wieg van onze westerse muziek. Gelijk na de brand ben ik begonnen met het componeren van Pour Notre-Dame: voor Onze-Lieve-Vrouw, voor de kerk en voor de muziek die ons allemaal verbindt”, zegt Tsoupaki. Het orgelwerk beleeft zaterdagmiddag zijn première, als organist Jan Hage het ten gehore brengt op het orgel van de Dom in Utrecht.

Volgende week spelen organisten door het hele land het stuk. Ze kunnen de partituur gratis downloaden.

Tsoupaki is sinds 25 november Componist des Vaderlands. Met haar werk haakt ze in op de actualiteit. Zo componeerde ze in december Song for Life and Death voor de Dag van de Mensenrechten op 10 december.