Nationale Theater neemt boze witte man serieus

De wereld volgens John gaat met name over de ’normale Nederlander’ die zich steeds meer ergert, aan onder meer „graaiende bazen” en „klagende nieuwkomers.” De voorstelling is de opvolger van de toneelhit The Nation van dezelfde makers, die vooral over de multiculturele samenleving ging. „Ik wil in deze voorstelling de ’boze witte man’ serieus nemen, zonder hem op een blok te hijsen”, zegt artistiek leider Eric de Vroedt. „Ik probeer hem te doorgronden en me in hem in te leven.”

De Vroedt maakte De wereld volgens John als een ’spin-off’ van The Nation. De wereld volgens John toert tot de zomer door het land.