Izzy Bizu verkiest studio boven Pinkpop

Izzy Bizu Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Pinkpop-mysterie is opgelost. De artiest die afzegde, waardoor Boef zijn debuut maakt op het Limburgse festival, is de Britse zangeres Izzy Bizu. Mr. Pinkpop Jan Smeets (74) maakte de komst van de Nederlandse rapper vrijdag bekend, maar kon zich niet meer herinneren welke act had afgezegd.