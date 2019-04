Gwyneth Paltrow uitgelachen om moederdagtips

Waar je als kind nog weg kwam met een zelf geknutseld fotolijstje, is een gangbaarder cadeau op latere leeftijd een mooie bos bloemen, een geurtje of gewoon een gezellige dag samen uit. Gwyneth vindt dat echter niet voldoende. Wat haar betreft kun je het beste een rode Birkin-handtas van Hermès (13.777 euro) kopen, een culinaire trip naar Sicilië (4.000 euro exclusief vlucht) geven of bijvoorbeeld een halsketting met een hartje (4.900 euro) of een ring (1.900 euro) aanschaffen om te laten zien dat je om je moeder geeft.

Haar website blijkt vol buitensporige cadeaus te staan en hoewel Gwyneth ervan overtuigd is goede tips te geven, zien haar lezer dat toch echt anders. De blondine wordt op sociale media compleet belachelijk gemaakt en uitgelachen. „Jij hebt duidelijk geen band met je fans. Goop is stom en weggegooid geld!”, luidt een van de vele reacties.