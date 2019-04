Prins Charles gruwelt van steekincidenten

Charles vindt dat de daders moeten worden gestraft, maar schrijft ook dat vergeving de ’buitengewone kracht’ heeft om hen te veranderen. In zijn boodschap onthult de prins van Wales dat hij niet slechts toekijkt. ”Recent hebben prins Harry en ik een aantal slachtoffers van steekincidenten bij elkaar gebracht om te kijken wat er nog meer gedaan kan worden om dit te tackelen. De verhalen maakten ons intens verdrietig.”

De prins haalt ook de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch aan, waar vorige maand tientallen doden vielen toen een rechts-extremist het vuur opende in twee moskeeën. „Er zijn tijden waarop het kan voelen alsof het licht uit de wereld is verdwenen en de duisternis regeert.”

Charles wil niet toegeven aan die gevoelens. „Het is te makkelijk om je in deze tijd overweldigd te voelen door de duisternis en door alles wat er gaande is in de wereld. Het is verschrikkelijk om stil te staan bij het aantal mensen dat moet afzien vanwege hun geloof.” De Britse troonopvolger put hoop uit het paasverhaal. „Dat moedigt ons aan om te zoeken naar die momenten wanneer we zien dat het licht de duisternis overwint.”