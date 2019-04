Margrethe begint paasweekeinde traditiegetrouw

Voor Margrethe was het de tweede dag op rij dat ze de kathedraal bezocht. Ook op Witte Donderdag woonde de 79-jarige vorstin, volgens het Deense tijdschrift ’een van de trouwste kerkgangers van het land’, een mis bij. En ook toen was ze alleen. Vorig jaar kreeg Margrethe nog gezelschap van vrienden uit Noorwegen.

Zoals elk jaar brengt de Deense koningin de paasdagen door op Marselisborg Slot in Aarhus. Dit jaar vierde Margrethe ook haar verjaardag in Aarhus, dinsdag verscheen ze met haar familie op het balkon om de gelukswensen van het publiek in ontvangst te nemen. Doorgaans viert de koningin haar verjaardag in haar woonpaleis Christian IX in Kopenhagen, behalve als ze in de buurt van Pasen jarig is.