Patty: Realityshow kostte mijn relatie met dochter

Priscilla Nasi is de enige dochter van de showbizzdiva. Heel Nederland was destijds via reality-tv getuige van de perikelen tussen Patty en haar dochter, die ze kreeg tijdens haar huwelijk met zakenman Carlo Nasi. Patty vertelt in 6 Inside: „Achteraf kan ik zeggen dat de impact van reality-tv veel groter is dan ik me destijds realiseerde. Wat het met je doet is dat je op dat moment je niet realiseert wat de gevolgen kunnen zijn van zo’n serie. Begeleiding was er toen al helemaal niet.”

Volgens Brard heeft ze door Patty’s Posse al acht jaar geen contact meer met Priscilla. „Ik heb via via wel vernomen dat zij vindt dat de realitysoap daar de oorzaak van is geweest, dat zij mij daar totaal niet in herkende. Dat snap ik heel goed. Voor de soap waren ingrediënten als seks, drugs en rock-’n-roll in huize Brard nodig, maar je vergeet dat er een camera meedraait en dat het ook nog uitgezonden wordt. Het spijt me heel erg dat ik haar heb meegesleept, maar achteraf kijk je de koe in de kont.”

Reality-tv wordt gevaarlijk als sterren als Barbie dat als hun werk gaan beschouwen, waarschuwde Patty. Ze realiseert zich nu dat de soap heeft bijgedragen aan de verslechtering van haar relatie met haar dochter. „Mijn dochter is een hele leuke, intelligente, jonge vrouw die daar echt door geraakt is en nu het contact met haar moeder niet meer heeft en ik niet met haar.”

