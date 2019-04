Gefronste wenkbrauwen over wegsturen zwanger stel uit Temptation Island

Voor Channah en Quentin duurde het avontuur tijdens Temptation Island VIP’s niet lang. Toen bekend werd dat Channah zwanger was, kon het verliefde stel vertrekken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een stel wegsturen uit Temptation Island VIPS, omdat de dame in kwestie zwanger is. Het voelt als een opmerkelijk ethische zet voor een programma dat daar niet om bekend staat, vinden kenners. „Het is wel grappig voor een programma dat niet van heel hoge moraliteit is.”