Armin slaat Koningsdag voor het eerst over

„Wij gaan Pasen vieren in Griekenland. Ik ben er voor het eerst in twintig jaar niet bij op Koningsdag, maar kies voor mijn gezin.” Armin, die vrijdag met zijn vrouw en kinderen naar Griekenland vloog, heeft zich voorgenomen ook écht tijd te maken voor zijn gezin. „Het is Phone Down”, maakte de dj een knipoog naar zijn vrijdag verschenen nieuwe single Phone Down.

„Ik heb een stapel boeken gekocht en ga leren kitesurfen”, verklapte Armin zijn vakantieplannen. „En ik heb onwijs veel zin om heel veel te slapen.” Dat de internetontvangst waarschijnlijk niet zo goed is, komt de dj goed uit. „Ik mag van mezelf niet op internet. Ik denk ook niet dat de verbinding heel goed is, dus dat is altijd een mooi excuus.”