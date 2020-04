Vera Lynn verrast dat Queen speech afsloot met haar songtekst

„Ik luisterde naar de prachtige speech, maar ik wist niet dat ze met de woorden ’we will meet again’ zou afsluiten”, aldus de 103-jarige zangeres. „Ik heb de Queen al een paar keer ontmoet. Je hebt altijd iets en iemand nodig waarop je kan steunen in moeilijke tijden, en Hare Majesteit is die persoon.”

In de toespraak stak koningin Elizabeth het Britse volk een hart onder de riem in de moeilijke tijden van coronacrisis en thuisisolatie. Ze sloot haar speech af met een boodschap van hoop. „Hoewel we nog meer te verduren krijgen, moeten we troost halen uit het gegeven dat betere tijden terug zullen keren. We zullen weer met onze vrienden zijn. We zullen weer bij onze families zijn. We will meet again”, oftewel „we zullen elkaar weer zien.”

iTunes

We’ll Meet Again werd in 1939 ingezongen door Vera Lynn. Het liedje werd een symbool voor soldaten die in de Tweede Wereldoorlog naar het front vertrokken en hun geliefden achterlieten met de boodschap dat ze elkaar ooit weer terug zouden zien.

Opvallend was dat het nummer na de toespraak van koningin Elizabeth een flinke sprong maakte in de Britse iTunes-hitlijst. Maandagmiddag schoot We’ll Meet Again 689 plekken omhoog naar de 22e positie.