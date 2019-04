Jennifer Hofman over ex Henry van Loon: ’Grappigste man op aarde’

Jennifer, die in een interview met de Volkskrant zegt dat ze zou willen dat het ’wél had gewerkt’, denkt dat zijn humor ervoor zorgde dat ze een langdurige goede relatie hebben gehad. „Hij maakte alles lichter, zelfs huishoudelijke klusjes.”

Toch bleek volgens de 38-jarige actrice Henry niet de ware jakob. „Maar uiteindelijk pasten we niet zo goed bij elkaar. Hij is iemand die mij het stuur in handen gaf. Dat is fijn, want wie stuurt, bepaalt de richting”, aldus Jennifer die ruim vijf jaar samen was met Henry.

Inmiddels heeft Jennifer een relatie met de half-Franse, half-Amerikaanse Dorian Greis. „Ik had een tijdje daarvoor naar het universum geschreeuwd dat ik graag een Viking wilde, liefst een buitenlander - dat laatste omdat ik even heb gedatet met iemand die het heel gaaf vond om te zeggen dat hij het deed met Jennifer Hoffman. Dan voel je je eenzaam, hoor. Maar goed, toen stond daar ineens die blonde Amerikaanse reus voor mijn neus. Net op het moment dat ik mezelf psychisch aan het voorbereiden was op datingapps."

Henry is ondertussen al ruim een jaar gelukkig met actrice Jelka van Houten.