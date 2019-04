TV-producent in gesprek met moeder Orlando

„De moeder zegt nimmer toestemming te hebben gegeven”, zegt Diekstra in een verklaring aan 6 Inside. „Dat in een trieste zaak als deze geïmpliceerd wordt dat zij die wel expliciet heeft gegeven, getuigt van een gebrek aan respect voor haar als nabestaande moeder. Verder zegt zij dat zij niets met deze productie te maken wil hebben.”

De dramaserie heet Vermist! en is losjes gebaseerd op het verhaal van de 17-jarige Orlando, die vorig jaar februari niet meer thuiskwam na een date via de homo-app Grindr. In het AD stelt de producent toestemming te hebben gevraagd aan Orlando’s familie. Dat is volgens advocaat Diekstra niet het geval. Naar verluidt heeft de producent alleen contact gezocht met Orlando’s oom, die de indruk had gewekt dat ook Orlando’s moeder akkoord was.

De tiendelige ’web-only-reeks’ wordt in opdracht van KRO-NCRV gemaakt voor NPO3.nl. De serie met afleveringen van vijf minuten zou op 24 juni beginnen.