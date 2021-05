Khloé Kardashian wil tweede kindje met overspelige Tristan

Ⓒ Getty Images

Als het aan Khloé Kardashian ligt, krijgt haar dochter True er zo snel mogelijk een broertje of zusje bij. Dat liet de realityster weten in de laatst verschenen uitzending van Keeping Up With The Kardashians. Hoewel de opnames daarvan al maanden geleden zijn gemaakt, zijn ze nu extra actueel omdat Khloé’s ’knipperlichtvriend’ Tristan Thompson opnieuw zou zijn vreemdgegaan, nadat hij Khloé al twee keer eerder bedroog tijdens hun relatie.