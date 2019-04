Simone benieuwd of Passion in Concert slaagt

„Dit is een andere vorm dan The Passion op tv. Het verhaal wordt vanuit de ogen van Maria verteld. De verteller is niet aanwezig, dat ben ik”, zegt Simone voor de camera van het ANP. „Ik ben heel benieuwd of dat gaat werken.” Simone, die „goede hoop” heeft dat ook The Passion in Concert een succes wordt, vindt het heerlijk om te „pionieren.” „Ik vind het heel erg leuk dat ik daarbij betrokken ben. En wie weet wordt het zo’n succes dat we hier volgend jaar weer allemaal staan. Ik schrijf me in!”

Dat geldt ook voor Jeroen van Koningsbrugge, die wederom Judas speelt. „Dit is een line-up waarvan je denkt: zo, hebben ze die afgeperst, hoe komen die hier?!” Naast Simone en Jeroen schitteren ook onder anderen Xander de Buisonjé, Brainpower, Jim Bakkum, Berget Lewis en Danny de Munk in The Passion in Concert. Dwight Dissels, opnieuw Jezus, verwacht dan ook een heel enthousiast publiek. „De nummers zijn natuurlijk al bekend. Ik denk ook dat de mensen staan te wachten op bekende The Passion-nummers als Zwart-Wit, Kan ik iets voor je doen en Wit licht. Maar het is ook een nieuwe beleving. Het is de eerste keer, dus het wordt ook een beetje afwachten en aftasten hoe het allemaal in elkaar zal vallen.”

Ook Dwight tekent zo voor een tweede editie van The Passion in Concert. „Ik denk dat dit zeer zeker een mooie traditie kan worden. Een mooie afterparty.”